2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında okulun yıldız erkekler voleybol takımında forma giyen Osman Efe Birgül, U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. 2012 doğumlu, 1.85 cm boyundaki orta oyuncu Osman Efe Birgül, 23-29 Ocak tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Milli Takım Aday Kadrosu Gelişim Kampına katılacak.



Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Burhanettin Özdemir, “Öğrencimizin milli takım yolunda attığı bu önemli adım hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Osman Efe’nin ileride Ayyıldızlı forma ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa imam hatip ortaokulundan yükselen bu başarı hikayesi, tüm genç sporculara ilham olmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, beden eğitimi öğretmeni ve okul koçu, bu anlamlı başarıdan dolayı Osman Efe Birgül'ü tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.