Varank, paylaşımında, İmamoğlu'nun 2017'de satın aldığı evin önündeki villaları, İBB'den milyarlarca lira değerinde ihale aldığı kişilere satın aldırdığını iddia etti. Ayrıca, seçim öncesinde bu mülkleri düşük fiyata zimmetine geçirdiğini öne sürdü. Seçim sonrası ise, evinin değerinin düşmemesi amacıyla evinin önündeki arsayı 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştırdığına dikkat çekti.

Mustafa Varank, İmamoğlu'nu "pervasız bir hırsız" olarak nitelendirerek, "Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız." ifadelerini kullandı.