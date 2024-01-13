Bursa’da 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne görev yapmış il, ilçe ve belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanları yemekte buluşturdu. Aktaş, partinin kuruluş yıllarında olduğu gibi elbirliğiyle ve güç birliğiyle bu süreci tamamlayıp, 31 Mart akşamı coşkuyu yine birlikte yaşayacaklarını söyledi.

AK Parti’nin Türkiye genelinde belediye başkan adaylarını belirleme süreci devam ederken, ismi 31 Mart seçimleri için de aday olarak açıklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuruluştan bugüne partinin tüm kademelerinde görev alış isimleri vefa yemeğinde buluşturdu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda düzenlenen yemeğe, partinin kurucu İl Başkanı Şevket Orhan, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, önceki dönem Milletvekili Ali Kul, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem Sanayi Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile partinin kuruluşundan bu güne görev almış il, ilçe ve belediye başkanları da katıldı.

Şimdi artık çalışma zamanı

Partinin kuruluş sürecinde, İnegöl’de kurucu ilçe başkanı olan, 13,5 yıl İnegöl Belediye Başkanlığı görevinin ardından Kasım 2017’dan buyana da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Alinur Aktaş, 31 Mart seçimleri için de aday gösterilmesinin verdiği sorumluluğu omuzlarında taşıdığını söyledi. Özellikle 2019 seçimlerinden sonra zor bir sürecin geçtiğini dile getiren Aktaş, “Pandemiyle başladık ve 2 yıl uğraştık. Bunun ekonomiye ve sosyal hayata yansımaları oldu. Derken güneyde yangınlar, kuzeyde sellerden geçilmedi. Bursa olarak her yere yetişmeye çalıştık. En son 6 Şubatta felaketi yaşadık. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte seferber olduk. Samimiyet ve gayretle 2500’e yakın personelle o bölgede çalıştık. Sadece Hatay değil tüm afet bölgesinde insanların hayatına dokunmaya, biraz olsun acılarını dindirmeye çalıştık. Gelinen süreçte nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, parti büyüklerimiz değerlendirmeler yaptılar ve şahsımla alakalı bir karar verildi. 5 yıl daha bu sorumluluğu üstlenmenin sorumluluğunu taşıdığımı bilmenizi istiyorum. Herkes iyi niyetle, samimiyetle bu sürece katkı ve destek vermeye çalıştı. Bursa’da seçimin en güçlü şekilde kazanılmasıyla alakalı farklı değerlendirmeleri olan arkadaşlarımız olabilir. Cumhurbaşkanımız da adaylık açıklamasında sahnede bizi bir araya toplayıp, “Adayımız açıklandı, artık kenetlenme zamanıdır” dedi. Hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Şimdi artık çalıma zamanı. Elbirliğiyle güç birliğiyle bu süreci tamamlayıp, 31 mart akşamı bu coşkuyu birlikte yaşayalım” dedi.

Şehirlerin rekabeti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’nin yeni bir istikamet kazandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden iş başına getirildiğini vurguladı. Memleketin ihtiyaçları için gerekli yasaları çıkarıp, yola devam ettiklerini ifade eden Ala, “Önümüzdeki seçimlerde de memleketin mahalli yönetimlerini, merkezi idarede olduğu gibi Türkiye Yüzyılı vizyonu ile buluşturmak, duraksamadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Yüzyılın son çeyreğinde şehirlerin rekabeti başladı. Şehirlerin kimliği, kişiliği, üretim merkezi haline gelmeleri, demokrasinin beşiği gibi davranmaları ehemmiyet arz etmeye başladı” dedi. AK Parti’de aday belirleme süreçlerinin büyük bir titizlikle yapıldığına da dikkat çeken Ala, “Bütün parti mekanizmalarının görüşlerini aldık. Teşkilatların görüşlerini aldık. Anket üstüne anket yaptırdık. Biz iyiler arasından seçim yapmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız çok iyi ama bir tercih yapmak zorundasınız. Biz 20 yıldır Türkiye’de bağrından istikrar ve iktidar çıkarıyoruz. Bu sadece Türkiye siyasetinde değil dünya siyasi tarihinde saygıyla anılan bir iştir” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, Bursa’nın Türkiye’de parmakla gösterilmesi gereken, örnek olabilecek potansiyele sahip bir şehir olduğunu vurguladı. 31 Mart seçimlerinde büyük bir gayretle çalışıp, Alinur Aktaş’ı yeniden büyükşehir belediye başkanlığına getireceklerini ifade eden Varank, “17 ilçede de Cumhur İttifakı adaylarını kazandıracak şekilde gayret göstereceğiz. Bana TOGG’u yapmak mı kolay teşkilatçılık yapmak mı diye sorsalar, ‘TOGG’u yapmak’ derim. Çünkü insanın içinde olduğu her iş zordur. Nefislerimizi birkaç ay daha ayaklarımızın altına alacağız. Büyük bir gayretle çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Rakiplerimizin vizyonsuzlukları her gün ortaya çıkıyor. “TOGG’u neden Bursa’ya yaptınız” diye soran bir başkan adayı var karşımızda. Projelerimizi anlatarak, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatarak, insanlarla ilişki kurarak, el sıkarak, tebessüm ederek, hasbihal ederek bu seçimi en güzel şekilde atlatacağız” dedi.

Rekabet yok, refiklik var

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da kuruluştan bugüne görev yapan teşkilat mensuplarının bir arada olmasının, herkesin gıptayla baktığı bir tablo olduğunu söyledi. Artık yeni bir sürecin başladığını kaydeden Gürkan, “Adayımız açıklandıktan sonra o aday, bizim en iyi, en ideal adayımızdır. Bizde rekabet yok refiklik var. Biz yol refikiyiz ve bundan sonra da öyle olacak. Genel merkezimizin takdiriyle hangi adayımız açıklandıysa o aday bizim en iyi adayımız ve onun arkasında duracağız. Hizmetlerde eksik kalan yerlerimiz olabilir. İnkarla yola çıkılmaz. Önce eksikliğimizi kabulleneceğiz. Vaat ettiğimizi yapamadıysak da en güzel şekliyle yapmaya gayret edeceğimizi halkımıza anlatacağız. Bizim bu davaya bir borcu var. Bu davanın yükünü almak gibi bir sorumluluğumuz var. Adaylarımıza omuz verip destek olacağız” diye konuştu.

AK Parti’nin kurucu Bursa İl Başkanı Şevket Orhan, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, önceki dönem Milletvekili Ali Kul, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yatıkları konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi.