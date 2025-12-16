Kocaeli’de Başiskele ile İzmit arasındaki trafiği rahatlatacak dev ulaşım projesinde kullanılan "geofoam" blokları sayesinde 350 milyon lira tasarruf sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince D-130 kara yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen ve yapımında sona yaklaşılan "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi"nde fiziki ilerleme yüzde 38’e ulaştı. Haziran ayında yapımına başlanan ve 16 kilometrelik ulaşım koridorunu kapsayan projede, zemin iyileştirme, geogrid-geokompozit malzeme serimi ve yol üstyapı imalatlarına devam ediliyor. Proje kapsamında inşa edilecek 9 köprü için öngörülen fore kazık imalatlarının yüzde 93’ü, zemin iyileştirme çalışmalarının ise yüzde 90’ı tamamlandı.

Geofoam teknolojisi maliyeti düşürdü

Projede zemin dolgusu olarak kullanılan hafif ve dayanıklı "geofoam" blokları sayesinde, ilk yatırım maliyetinden yaklaşık 350 milyon lira tasarruf sağlandı. Yaklaşık 100 bin metreküp geofoamın kullanıldığı teknoloji sayesinde 9 bin tırın trafiğe çıkmasının önüne geçildi. Bu sayede trafik yükü hafifletilirken, yaklaşık 14 milyon liralık yakıt ve 26 bin 912 saatlik zaman tasarrufu elde edildi.

9 köprü ve 7 menfez inşa ediliyor

D-130 kara yoluna nefes aldıracak projede 9 köprü, 7 menfez ve 2 yaya üst geçidi yer alıyor. Güney yan yolda (İzmit istikameti) geofoam dolgu ve askeriye alt geçit köprüsünün betonarme işlemleri tamamlanarak güzergah bütünlüğü sağlandı. Kuzey yan yolda (Gölcük istikameti) ise dolgu çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 30 bin metreküp beton ve 5 bin 500 ton nervürlü demirin kullanılacağı projede, trafik güvenliği için 13 bin metre yağmur suyu hattı ile 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı gerçekleştirilecek.

Öte yandan, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yeni nesil LED armatürlerin kullanıldığı aydınlatma çalışmalarında yüzde 95 seviyesine gelinirken, elektrik hatlarının yer altına alınma işlemleri de sürüyor.