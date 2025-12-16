İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesinin 40.belgeselinde İznik Spor’un eski başkanlarından Kemal Kumcu’nun (72) hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İznik Spor’un 3. Lig’te mücadele ettiği dönemde başkanlık yapan Kemal Kumcu’nun (72) hayatı ele alındı.

1953 yılında İznik’te dünyaya gelen Kemal Kumcu ilk ve orta öğrenimini İznik’te tamamladıktan sonra Lise öğrenimi için İstanbul Kabataş Lisesi’ne gider. Lise hayatından sonra aile mesleği olan ticarete atılarak uzun yıllar ticari hayatını devam ettirir. Ortaokul dönemlerinde başlayan çizim merakı onu 2000 yılında İznik Çinisi üzerine çalışmaya iter. 2000 yılından bu yana İznik Çinisi’ne desenler çizen Kumcu’nun kendisine ait tescilli tasarımları da bulunur. İznikspor’un 3. Lig’te mücadele ettiği dönemde kulübün başkanlığını yürüten Kemal Kumcu o günkü hatıralarını belgeselde adeta yaşarcasına anlattı.