Kocaeli’de unutulmaya yüz tutmuş yerel ifadelerin derlenmesi amacıyla "Manav Ağzı Sözlüğü" projesi başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Yerel Kültür Platformunca, kentin kültürel belleğini korumak ve sözlü mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için hazırlanan proje kapsamında, kentin yüzyıllardır yaşayan yerel ağız yapısı bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınacak.

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Acar danışmanlığında yürütülen çalışmada, farklı ilçelerdeki Manav köylerinde kapsamlı saha araştırmaları gerçekleştirilecek. Akademik ekip tarafından yapılacak anketler, sözlü görüşmeler ve yerinde gözlemlerle Manav ağzına özgü kelimeler, deyimler ve dilsel ifadeler derlenecek. Çalışmayla günlük hayatta kullanımı giderek azalan kelimelerin belgelenmesi ve kentin sözlü kültür hafızasının korunması hedefleniyor.

Yerel Kültür Müzesi koleksiyonuna katkı sunacak

Portakal Hafız Konağı’nda hizmet veren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi bünyesinde sürdürülen çalışma, müzedeki "Manavların Kocaeli’ye yerleşimi", "Ketenin yolculuğu" ve "Motiflerin dili" gibi bölümlere yeni bir halk hafızası katmanı ekleyecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu iş birliğinde daha önce hayata geçirilen "Kocaeli Mutfağı" kitabı, "Kocaeli Türküleri" albümleri ve yöresel kıyafetlerin tescil süreçlerinin devamı niteliğinde olan sözlük, tamamlandığında araştırmacılar ve öğrenciler için kaynak eser niteliği taşıyacak.

Vatandaşlara "katkı sunun" çağrısı

Öte yandan, proje kapsamında vatandaşlara da katkı çağrısında bulunuldu. Manav kültürüne ait kelime, hikaye, deyim veya hatıralarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, müzeyle iletişime geçebilecek.