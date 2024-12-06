Kamu personelinin mesai saatleri dışında ek iş yaptığı biliniyor. Yasal olmayan bu çalışma düzeni, kayıt dışı faaliyetleri ve kaçakçılığı teşvik ediyor. Bu konuya ilişkin bir düzenlemenin yapılması ise gündeme alındı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu personelinin aynı anda özel sektörde de çalışabilmesine olanak tanıyacak bir düzenleme yapılacak.

Şu anki düzenlemeye göre, ek iş yapan memurlar, aykırı davranmalarını nedeniyle disiplin cezası alıyor.

Cezalar, genellikle kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif yaptırımlardan, daha ağır disiplin cezalarına kadar farklılık gösterebiliyor. Ağır disiplin cezaları arasında ise görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin geri alınması ve hatta işten çıkarılma gibi yaptırımlar bulunuyor. Cezalara rağmen ise kamu personeli ek iş yapmaya devam ediyor. Öğretmenler kurslarda ders veriyorken, sağlık personeli özel kliniklerde belirli bir ücret karşılığında hizmet verebiliyor.