O kadar çok kırmızı kart var ki ceplerinde, hangi ceplerine ellerini atsalar bir kırmızı kart çıkar. O kırmızı kartları onlara milletimiz verdi. O biriktirdikleri kartları, kendi içlerindeki kavgada önlerini kesmeye çalışanlara, arkadan çekmeye çalışanlara göstereceklerine yanlış adrese gösteriyorlar" dedi.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması için çaba sarf ediyoruz. Hangi rafa elimizi atsak bir proje gelir. O projeyi uygulasak yetmez, başka bir proje bizim önümüzde bekliyordur. Ana muhalefet partisinin halini görüyorsunuz. Onlar hangi cebine, elini atsa bir kırmızı kart geliyor. Çünkü bizim çok partili hayata geçtiğimiz, 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi. O kadar çok kırmızı kart var ki, ceplerinde, hangi ceplerine ellerini atsalar bir kırmızı kart çıkar. O kırmızı kartları onlara milletimiz verdi. 50'den beri milletimiz onlara kırmızı kart gösteriyor. Onlar o kartları biriktirdiler. Ama kendi içlerindeki kavgada önlerini kesmeye çalışanlara, arkadan çekmeye çalışanlara göstereceklerine yanlış adrese gösteriyorlar. Onun için de bunlardan AK harekete bir alternatif çıkmaz. Muhalefet çıkar, önümüzü kesmeye çalışırlar, aşarız. Arkadan çekmeye çalışırlar, kurtuluruz. Ama AK Parti programlarına, projelerine, hedeflerine alternatif üretecek bir ana muhalefet, bir muhalefet yok. İnanılmaz bir çölleşme var. Siyaset üretemeyince saldırıyorlar. Siyasi kuraklık içerisindeler. Orası artık yeşermez. Onun için biz onlara bakıp yolumuza devam edemeyiz. Biz kendimize bakarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"AK hareket demek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 temsilcinin gözünün içine bakarak 'dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' demektir"

Ala, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz kendimize bakarak, kendi kendimizle yarışarak yolumuza devam edeceğiz. AK Gençlik demek haksızlığa karşı adalet demektir. AK Gençlik demek zulme karşı merhamet demektir. AK Gençlik demek güce karşı dirayet demektir. Dünyayı görüyorsunuz. Gücü ele geçiren, merhamet medeniyetinden gelmiyorsa, sizin gibi kökü mazide olan ati değilse o gücü öyle bir zulme dönüştürüyor ki, o zulüm işte Gazze'de soykırım oluyor. O zulüm işte Suriye'de vahşet oluyor. Çocukları üniversiteye sokmamak oluyor. Ve bütün bunlara karşı duracak irade, dirayet, bu AK gençlik içerisindedir ve AK hareket içerisindedir. AK hareket demek Somali'de barış demek, AK hareket demek, AK hareketin liderinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 temsilcisinin gözünün içine bakarak 'dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' demektir."



"Hep birlikte hedeflerimize doğru yürüyoruz"

Daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir Türkiye için uğraştıklarını belirten Ala, "Biz önümüze bakıyoruz, biz geleceğe bakıyoruz. Gençlerimizi fırsatlarımızla nasıl buluştururuz. Dünyada cereyan eden teknoloji savaşları, ticaret savaşları ve belirsizliklerle gençlerimiz nasıl baş eder. Bunun projelerini nasıl yaparız. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedefleri ile nasıl buluştururuz ve gençlerimizin imkanlarını, fırsatlarını nasıl çoğaltırız, bunun çabası içerisindeyiz. Hep birlikte buraya doğru, bu hedeflere doğru yürüyoruz, AK Gençlik bu demektir, AK hareket bu demektir. Ama milli ve manevi değerlerini sorgulatmayan, onların inancının önüne konan bütün engelleri kaldırıp çöpe atan, kendisine yasak konsa da kimseye yasak koymayı aklının ucundan bile geçirmeyen, kimsenin hak ve özgürlüğüne müdahaleye fırsat vermeyen, onların hak ve hukukunu savunan, daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir Türkiye için adımla, sabırla, demokratik anlayışla ilerleyen hareket demektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin haklı gururu olan teşkilatlardan bir tanesiyiz" diyen AK Parti Bursa İl Başkan Davut Gürkan ise, "22 yıldır bu millete hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bunları tabi ki teşkilatlarımız sayesinde başardık. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın onur ve gurur duyduğu bir teşkilat olmanın gururunu yaşayacağız. AK Parti her zaman için kendisi ile yarışan bir parti oldu ve hiçbir zaman hizmet ederken biz milletimize yeter demedik daha fazla ne yapabiliriz onun hizmetinin derdinde olduk. AK Parti Bursa İl Teşkilatları olarak Türkiye'nin haklı gururu olan teşkilatlardan bir tanesiyiz" dedi.

Kaynak: İHA