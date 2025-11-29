Durmuş, düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında, yeni üyelerin rozetlerinin coşkulu bir törenle takıldığını belirterek, İnegöl’de siyasi partiler arasında AK Parti’nin açık ara en güçlü teşkilat konumunu koruduğunu vurguladı. Başkan, “Bu rakamlar milletimizin AK Parti’ye duyduğu güvenin ve inancın bir göstergesidir. Hizmet ve eser siyasetiyle milletimizin gönlünde sağlam bir yer edindik” dedi.

İnegöl’de yürütülen geniş katılımlı üye çalışmasının yerel başarının ulusal siyasetle bağını ortaya koyduğunu ifade eden Durmuş, vatandaşların güçlü Türkiye idealine sahip çıkan AK Parti çatısı altında buluştuğunu kaydetti. Durmuş, “Kapı kapı dolaşarak gönüllere girmeye, yeni yol arkadaşlarımızla davamızı daha da büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden İlçe Başkanı, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışmalarını plansız ve düzensiz bulduklarını belirterek, “Vatandaşlarımız kazı ve tamirat süreçlerinde yaşanan karmaşa ve trafik sorunlarından şikâyetçi. Büyükşehir Belediyesi bu konuda sınıfta kalmıştır” dedi.

Durmuş açıklamasını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hem yerelde hem ulusal ölçekte Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. İnegöl için, Türkiye için, geleceğimiz için çalışmayı sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.