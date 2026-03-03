İran’da dengeler sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken, İsrail ordusu Tahran’da rejimin üst kademesinde yer alan bir komutanın hedef alındığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, “Kısa süre önce İsrail ordusu, Tahran’da İran rejimine bağlı üst düzey bir komutanı vurdu” denildi. Açıklamada hedef alınan kişinin kimliğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

AL ARABİYA: GEÇİCİ SAVUNMA BAKANI ÖLDÜ

Al Arabiya’nın İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı habere göre, saldırıda hayatını kaybeden ismin, iki gün önce geçici Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebnelreza olduğunu açıklandı.