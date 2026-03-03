Okul konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Tanıtım programında, festivalin amacının gençleri bilim ve teknoloji alanında üretmeye teşvik etmek, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını desteklemek ve yerli-milli teknolojilere ilgiyi artırmak olduğu vurgulandı. Öğrencilere festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, başvuru süreçleri, proje hazırlama aşamaları ve takım çalışmasının önemi anlatıldı.

Sunumda özellikle lise düzeyinde düzenlenen yarışma kategorilerine dikkat çekilerek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda projeler geliştirebileceği ifade edildi. Öğretmenlerin de danışmanlık sürecinde aktif rol almasının önemine değinildi.

Program sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, okul yönetimi bu tür bilim ve teknoloji odaklı etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Yapılan tanıtımın, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırması ve yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olması temenni edildi.