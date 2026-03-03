Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(İstanbul Çekmeköy'de okuldaki saldırı) Fatma Nur Çelik öğretmenimize gani gani rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiç bir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızdan ve kültürümüzde kabul edilmez. Başsavcılığımız adli bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır.

"FAİLİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.