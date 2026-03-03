Rıdvan Kaçar, gazetemize gelerek 15 senedir devam eden yıkım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaçar, 2011 yılında açılan ve 2012’de sonuçlanan 859 sayılı mahkeme kararı doğrultusunda annelerinden kendilerine miras kalan söz konusu yapı hakkında para cezası verildiğini söyledi.

Elinde mahkeme kararı ve yapının krokisinin bulunduğunu ifade eden Kaçar, aradan 15 yıl geçmesine rağmen yıkımı yapılmayan yapının evraklarda kaçak olarak göründüğünü belirtti. Derdini anlatmak için defalarca belediyeye gittiğini belirten Kaçar, “Belediye yetkilileri bana şey diyorlar; “Burası kaçak değildir.” Belediye yetkililerine, belediye başkanına, yardımcısı Fevzi Dülger’e gösterdiğim halde hala inatlaşmaktadırlar, bana haksızlık yapmaktadırlar. Daha sonra yıkım kararı çıkartırdım. Ama bu kararı da engellediler” şeklinde konuştu.

Ayrıca Kaçar, 5 kardeşten dördünün yapının yıkılmasını istediğini, bir kardeşin ise yıkıma karşı çıktığını belirtti. Belediyeye her gidişinde içeri alınmadığını iddia eden Kaçar, “Belediyeye derdimi anlatmaya gittiğim zaman karşıma zabıta, polis, güvenlikçi dikmektedirler.” şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İnegöl Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yasal sürecin devam ettiği ifade edilirken, sürecin tamamlanması sonrasında gerekli yıkımın yapılacağı belirtildi.