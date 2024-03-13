AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Bitlis birliğimizin kalelerinden biridir. Bizler bu kaleyi ebediyen koruyacağız. Bu kale asla düşmeyecek. Hiç kimse aramıza giremeyecek, hiç kimse bizi ayrıştıramayacak” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da düzenlenen ’Bitlis İftar Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Bitlis birliğimizin kalelerinden biridir”

Programda konuşan Kurum, "Bitlis alimleriyle, siyasetçileriyle, bürokratlarıyla, iş insanlarıyla ve sanatçılarıyla medeniyet tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Bitlis’in kadim ilçesi Ahlat. Anadolu’daki ilk başkentlerimizden biri. Bin yıl önce yüreklerimizi, gönüllerimizi Ahlat’ta birleştirdik; birliğimizi, kardeşlik hukukumuzu Ahlat’ta inşa ettik. Bitlis birliğimizin kalelerinden biridir. Bizler bu kaleyi ebediyen koruyacağız. Bu kale asla düşmeyecek. Hiç kimse aramıza giremeyecek, hiç kimse bizi ayrıştıramayacak. Sizler Bitlis’in dört bir yanından buraya geldiniz, burayı, Aziz İstanbul’umuzu vatan bildiniz, memleket bildiniz, bu şehre değer kattınız, bu şehri güzelleştirdiniz. Bitlis bugüne kadar daima bizim yanımızda oldu, bize destek oldu, güç ve kuvvet verdi. Biz sizlerle birlikte nice zorlukları aştık, nice engelleri hep birlikte kat edip bu yolları aştık. Sizlerin desteğiyle, İBB Başkanı sizler için çalışıyor, sizler için çabalıyor olacak. Saraçhane benim makamım olmayacak, sizlerin makamı olacak, İstanbulluların makamı olacak” dedi.

“Bu şehrin derdine derman olmak için 1 Nisan’ı bekliyoruz”

Bitlis’te yapılan çalışmalardan bahseden Kurum, "81 ilde 365 bin konut dönüştürmüş, 46 bin afet konutu yapmış, sadece İstanbul’da 173 bin afete dirençli yuvalar inşa etmiş bir kardeşinizim. İşte Bitlis’imizde Ulu Cami ve kale etrafını da içerisine alan dere güzergâhını Bitlik Deresi’ni baştan aşağı yeniledik. Hepiniz muhakkak görmüşsünüzdür. Burada yeni bir kültür aksı oluşturduk. Bitlis’imizin tarihi güzelliklerinin, 5 minaresinin özgürlüğüne kavuştuğu, medreselerinin, camilerinin gün yüzüne çıktığı bir çok eser yaptık. Bitlis’e 5 bin sosyal konutla birlikte okul ve park yaptık. Millet bahçelerimizi Bitlis’in hizmetine sunduk. 1 Nisan’da İstanbul’umuzda da kentsel dönüşümü başlatacağız. Biz dertliyiz kardeşlerim. Biz bu şehri, İstanbul’u çok seviyoruz. Biz bu şehre kalpten bağlıyız. Bu şehrin insanıyla, İstanbullu kardeşlerimizle gönül bağlarımız var. Tek bir insanımızın kılına zarar gelsin istemeyiz. Tek bir insanımızın incinmesini istemeyiz. Biz bu dert ile, bu sevda ile, İstanbul aşkıyla yollara düştük. Yaklaşık 70 gündür İstanbul’umuza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için projelerimizi geliştirmenin hayaliyle çalışıyoruz. Bu şehrin derdine derman olmak için 1 Nisan’ı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“5 yılda bırakın hizmet yapmayı burada yaşamayı bir külfet haline getirdiler”

“İstanbul’da 5 yılımızı koparıp aldılar” sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Mevcut İBB yönetimi 650 bin konutumuzu, deprem tedbirlerini gereksiz gördü. Ama biz hazırız! Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince İstanbul’u depreme hazırlayacağız. Birileri gereksiz görse de 650 bin konut ile İstanbul’umuzu depreme hazırlayacağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadı. Bırakın yeni metro yapmayı yapılmış olan metro hatlarımızı durdurdular. Üzerine hafriyat döktüler. Karayolu tünelimize beton dökerek tarihe geçtiler. Ulaşım noktasında yaptıkları sadece 8 kilometre. Biz metro uzunluğunu ilk 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. Karayolu tünelleri, metrobüs, metro seferlerini ve otobüs sayılarını arttıracağız. İstanbul’umuzu trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. İstanbul’da 5 yılımızı koparıp aldılar. 5 yılda bırakın hizmet yapmayı burada yaşamayı bir külfet haline getirdiler. Bizim anlayışımızda ayrıştırmak yoktur. Bizim anlayışımızda bu ülke toprağında yaşayan her bir kardeşimiz eşittir” ifadelerine yer verdi.

“Milletimiz çalışanla çalışmayanı, eser üretenle üretmeyeni birbirinden ayıracaktır”

Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Ben inanıyorum ki, milletimiz çalışanla çalışmayanı, eser üretenle üretmeyeni birbirinden ayıracaktır. Kadınları eşit görmeyenle tüm kadınlara eşit ve adil hizmet edeni birbirinden ayıracaktır. İstanbul’un bütçesini reklamla çarçur edenle depreme, kentsel dönüşüme harcayanı birbirinden ayıracaktır.”