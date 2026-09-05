Başkan Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde Bursa Çevre Otoyolu üzerinden yine bildik bir senaryonun sahneye konulduğuna şahit olduk. Daha meselenin aslı astarı araştırılmadan, alınan kararın ne anlama geldiği incelenmeden ve yetkili kurumların açıklamaları beklenmeden; bazı haber mecraları ve muhalif kesimler tarafından ‘ücretsiz yollar ücretli olacak’ şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

Vatandaşımızın hassasiyetleri üzerinden siyaset üretmek kolaydır. Ancak bizim sorumluluğumuz söylentiyle değil bilgiyle, algıyla değil gerçekle konuşmaktır.

İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan, konuyu doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmüştür. Sayın Bakanımız, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve bugün ücretsiz kullanılan Bursa Çevre Otoyolu’nun, söz konusu süreç kapsamında işletme hakkı devredilse dahi kesinlikle ücretli hale getirilmeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir.

İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan da görüşmenin ardından, ‘Bursa Çevre Otoyolu mevcut statüsüyle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek’ sözleriyle tartışmaya son noktayı koymuştur.

Üstelik mesele yalnızca bu açıklamadan ibaret değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 5 Eylül 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla yürütülen sürecin mahiyetini kamuoyuna açıkça duyurmuştur.

Yapılan hazırlık çalışmalarının kamu varlıklarının satışına yönelik olmadığı, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu modelde önceliğin gelir elde etmek değil; otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmak olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Daha da önemlisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının açıklamasında ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesine ilişkin herhangi bir karar bulunmadığı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın özelleştirme ihalesine çıkıldığı anlamına gelmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkilendirildiği kamuoyuna duyurulmuştur.

Hal böyleyken daha kararın hukuki ve teknik mahiyeti anlaşılmadan ‘Bursa’nın ücretsiz yolu paralı oluyor’ diyerek kamuoyunu yönlendirmeye çalışmak, henüz ortada olmayan geçiş ücretleri üzerinden hesaplar yapmak ve vatandaşlarımızı tedirgin edecek bir tablo ortaya koymak en hafif tabirle sorumsuzluktur.

Bir kez daha aslını astarını incelemeden, okumadan, anlamadan ve yetkili makamlardan bilgi almadan bazı haber kanalları ve muhalif kesimler tarafından oluşturulmaya çalışılan algının gerçekler karşısında nasıl çöktüğüne hep birlikte şahit olduk.

Eleştiri elbette olacaktır. Muhalefet elbette sorgulayacaktır. Basın elbette kamu adına soru soracaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak eleştiri başka şeydir; henüz alınmamış bir kararı alınmış gibi göstermek, ihtimalleri kesinleşmiş gerçekler gibi sunmak ve vatandaşın zihninde endişe oluşturmak başka şeydir.

Keşke önce araştırsalardı. Keşke kararın ne anlama geldiğini doğru okuyup ilgili kurumlara sorsalardı. Keşke ‘ücretli olacak’ hükmünü vermeden önce konunun muhataplarından bilgi alsalardı. O zaman bugün ortaya çıkan bu tabloyla karşı karşıya kalmazlardı.

Biz polemik peşinde değiliz. Biz İnegöllü hemşehrilerimizin doğru bilgiye ulaşmasının, Bursa’mızın ve İnegöl’ümüzün menfaatlerinin korunmasının peşindeyiz.

Bu nedenle bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz:

Bursa Çevre Otoyolu ücretsizdir ve ücretsiz kalmaya devam edecektir. Ücretsiz yolların ücretli hale getirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Başta İnegöllü hemşehrilerimiz olmak üzere Bursa kamuoyunun gönlü rahat olsun.

AK Parti olarak Bursa’mızın ve İnegöl’ümüzün ulaşım yatırımlarını yakından takip etmeye, şehrimizin ihtiyaçlarını Ankara’ya taşımaya, vatandaşlarımızın menfaatlerini ilgilendiren her konunun takipçisi olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmaya devam edeceğiz.

Algılar geçicidir, gerçekler kalıcıdır. Bizim siyasetimiz algının değil, hizmetin ve gerçeğin siyasetidir.”