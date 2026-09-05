Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST heyecanı sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen elektrikli araç ve Hyperloop yarışmalarının finallerini ziyaret etti. Gençlerin tasarlayıp geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar piste çıkarken, Bakan Kacır yarışmacılarla sohbet etti, araçları imzaladı ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Bir aracın startını da veren Kacır, yarışmaları yerinde takip etti. Bugün finalleri gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takımlar, yarın düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

'Teknofest'te 1,6 milyon genç teknoloji için yarıştı'

Öğrencilerle bir araya geldikten sonra açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 9. yılında 15.'sini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da, tarihin başlangıç noktasında yine geleceğe Türk gençliğiyle birlikte imza atacağız. Büyük bir heyecanla, coşkuyla yeni bir Teknofest'i hayata geçirmiş olacağız. Bu yıl Teknofest'te 61 yarışma var. Bu 61 yarışmaya 1 milyon 600 binden fazla gencimiz katıldı. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik. Adeta bir dip dalgayla Türk gençliği, Teknofest kuşağı, Milli Teknoloji Hamlesi'ne öncülük ediyor' dedi.

'Gençlere 175 milyon liralık destek'

Yarışmalara katılan gençlerin hayallerini araştırma, geliştirme projelerine, projelerini teknoloji girişimlerine taşıdığını söyleyen Bakan Kacır, 'Burada kurdukları ekipler, bir ömür boyu birlikte yol arkadaşlığı yaptıkları ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yürüdükleri ekipler haline geliyor. Biz bu büyük coşkudan, bu büyük heyecandan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Teknofest kapsamında yarışan proje takımlarına hem malzeme destekleri hem ödüller sunuyoruz. Bu yıl malzeme destek ödüllerinin toplam değeri 175 milyon liranın üzerinde. Ama onların bütün sponsorluk destekleriyle birlikte çok daha geniş imkanları var' diye konuştu.

'Milli Teknoloji Atölyelerine 30 milyon lira destek'

Bakan Kacır, üniversite kampüslerinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyelerine de değinerek, 'Bu yılın bir niteliği de özellikle üniversite kampüslerinde hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyeleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde Milli Teknoloji Atölyelerini üniversite kampüslerine TÜBİTAK eliyle kazandırdık. Her birine 30 milyon lira destek sunduğumuz bu altyapılar sayesinde proje takımlarımızın hem Teknofest yarışmalarına hem diğer ulusal, uluslararası yarışma etkinliklerine çok daha iyi imkanlarda hazırlanabilmelerine olanak sunmuş olduk' şeklinde konuştu.

Türk gençliğine övgü

Teknofest'in yüzden fazla paydaşı olduğunun altını çizen Kacır, 'Hem kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz hem de özel sektörümüz, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun en önemli platformu olan Teknofest'e en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Teknofest'in yürütücü kurumlarının başında da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız var. Ben bütün bu heyecana liderlik eden Selçuk Bayraktar'a, T3 Vakfı'nın tüm gönüllülerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Milli Teknoloji Hamlesi'nde Türk gençliğine özgüven aşılayan, her yıl Teknofest'lere katılarak şampiyonlarımızı ödüllerini bizzat tevcih eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum. En büyük tebriği de Türk gençliğine, Teknofest kuşağına sunmak istiyorum. Çünkü gerçekten işte burada elde ettikleri deneyimle artık uluslararası yarışmalarda da ay yıldızlı bayrağımızı taşıyor ve Türkiye'nin adını çok şükür listenin başına, en yükseğe yazmayı başarıyorlar. İnşallah bu yarışmalardan doğacak teknoloji girişimlerinin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda da öncü olacaklarını yürekten hissediyoruz ve bu doğrultuda gençlerimizi desteklemeye de devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Terminal İstanbul'da ilk faz başlıyor'

Teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalara da değinen Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilecek Terminal İstanbul projesine ilişkin de bilgi verdi. Bakan Kacır, 'Bu ay inşallah dünyanın en büyük girişimcilik merkezi Terminal İstanbul'un ilk fazının tanıtımını da gerçekleştireceğiz ve artık ilk fazda girişimci kabullerimizi başlatmış olacağız. Atatürk Havalimanı'nda da dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini kuruyoruz. Türkiye'nin bütün bu adımları, araştırma, geliştirme ve inovasyona ayırdığımız kaynaklar, savunma sanayisi başta olmak üzere tüm sektörlerde yerli ve milli teknolojileri önceliklendirmemiz, inanıyoruz Türk ekonomisini çok daha güçlü hale getirecek, Türk milletinin refahını yükseltecek ve aynı zamanda Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna da güç katacak. Bu anlayışla Teknofest'leri hayata geçiriyoruz. Her fırsatta da gençlerimizin bu heyecanına ortak oluyoruz' dedi.