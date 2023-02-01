AK Parti aday belirleme sürecini başlattı, İnegöl’de aktif görevde olan iki isim hakkında telefon anketi yaptı. Bu sürecin devam edeceği aday adaylarının belirlenmesinin ardından bu isimler üzerinden de anket yapılacağı öğrenildi.

Milletvekilleri seçimlerine kısa süre kala siyasi partiler aday belirleme süreçlerini başlattı. İktidar partisi AK Parti ise bu seçimlerde milletvekilliği adaylarını belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPTIRIYOR

AK Parti bu seçimlerde vatandaşların taleplerini anketler ve telefon üzerinden gerçekleştirdiği anketlerle belirme sürecine giriyor.

2 İSİMİ SORDURDU

AK Parti’ye yakın bir anket firması telefonla yaptığı ankette İnegöl’de AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman ve mevcut milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in ismini sorduğu öğrenildi.

HÜSEYİN ŞAHİN’E ÖNEMLİ GÖREV HAZIRLIĞI

Öte yandan adı milletvekilliği adaylığında geçen eski milletvekili Hüseyin Şahin’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir göreve getirileceği kulislerde konuşuluyor.

GENÇ YAŞA ÖNEM

Öte yandan AK Parti’nin Bursa Milletvekilliği listesinde önemli değişikliğe gideceği, mevcut birçok milletvekilinin listede yer almayacağı kulislerde konuşulmaya başlanırken, yeni dönemde genç yaşa önem verilecek.

TANINIRLIK VE GÜVENİRLİK ÖNEMLİ OLACAK

AK Parti’nin aday belirleme sürecinde, anketler ve teşkilatın raporları önemli bir rol oynayacak. Halkın kimlere güvendiği kimlerin vekil olarak görmek istediği belirlendikten sonra rapor olarak genel merkeze sunulacak. Daha sonra burada toplanan komisyon milletvekili adayı olacağı isimleri açıklayacak.

KULİSLERDE KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

Mevcut milletvekili Vildan Yılmaz Gürel doğal aday iken, öte yandan kulislerde Reis Yurdakul, Semih Gülerer, Mehmet Yurttutan, Serdar Nalcı, Ayhan Salman, Bülent Temelli, Hüseyin Özdemir, Mehmet Önem Bozoğlu ve İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu isimleri konuşuluyor.