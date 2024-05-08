İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen bir nikah töreninde, nikah memurunun dua okunmasına izin vermemesi büyük tepkilere yol açtı. Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende bir kişi, mikrofonu alarak dua etmek istedi ancak nikah memuru, resmi dairede böyle bir uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da mülkiye müfettişi görevlendirerek olayı incelemeye aldı.

Bakanlık X hesabından konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı;

"İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır."