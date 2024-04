AK Parti İnegöl teşkilatı düzenlenen programda bayramlaştı.

Kültür park içindeki çay bahçesinde düzenlenen programa AK parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile teşkilat üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram açıklaması sinevizyon olarak izletildi.

İlçe Başkanı Mustafa Durmuş “Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli temsilcileri, Çok Kıymetli Basın Mensuplarımız hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin Ramazanını tebrik ediyorum. Kıymetli Büyüklerim, Değerli Arkadaşlar birlik, beraberlik ve kardeşlik zamanı olan mübarek Ramazan bayramına eriştik. Yoğun bir Ramazan süreci geçirdik. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş olan Ak Partimiz o günden itibaren her daim vatandaşlarıyla beraber olmaya gayret etti. Vural Başkanım burada, Adem Başkanım, Bülent Başkanımdan Allah razı olsun. Esnaf ziyaretleriyle, kırsal ziyaretleriyle, kadın kollarımızın ziyaretleriyle, Mustafa Başkanımız şehir dışında olduğu için katılamadı. Onun zamanında da nasıl olduysa bugün de canla başla gayret ettik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinden önce başlayan seçim sürecimiz geçen hafta 31 Mart tarihinde tamamlandı. Kıymetli Abimiz Alinur Aktaş’ın seçilememesi İnegöl’ü kazanmamıza rağmen içimizi buruk yaptı. Ben bu seçim sürecinde kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum, 25.000 haneye ulaştılar, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum, girmedikleri yer kalmadı. Aktif görev almayarak canla başla çalışanları alkışlıyorum. Ak Parti’de şu an için görevli kardeşleriniziz. Mübarek Ramazan ayında oruçlu bir şekilde gecesini gündüze katarak sahurun bitimiyle başladılar, iftardan sonra diğer sahura kadar gayret ettik. Milletimizin iradesi başımızın üstünde yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi onların iradesi dışında hiçbir irade tanımıyoruz. Milletimizse bize bunu gösterdi, başımıza koyuyoruz. İnşallah 2028 yılında genel seçimlere kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sandığa gelmeyen 50 bin seçmenimizin verdiği mesajı, bize oy vermeyen kardeşlerimizin verdiği mesajı iyi okuyarak burada bulunan ve bulunamayan bütün Ak kardeşlerimiz canla başla çalışmaya devam edecekler. 2028’ de bu seçimlerin rövanşını hep birlikte alacağız İnşallah. Burada bulunan bütün kardeşlerimiz canla başla çalıştı. Eşinden, işinden, ailesinden fedakarlıkta bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız başımızda, Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şehirler inşa edeceğiz. Bütün ülkemize el birliğiyle kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi Allah izin verirse bizim Allah’tan niyazımız, seçimler geçti, baki olanda hayır var diyoruz. Şer gördüklerimizde hayır var. Öncelikle Gazze’de olmak üzere Dünya’nın dört bir tarafında, zalimin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizin öncelikle dualarımızla ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah tüm mazlum kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. Bu mübarek günde birlik ve beraberliğimizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. “dedi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “ Çok Kıymetli Millevekilimiz, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanlarımız, Ana Kademe Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimiz, Geçmiş Dönem İlçe Başkanlarımız, Mahalle Başkanlarımızı, Çok Değerli Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, Değerli Basın Mensuplarımızı, Hanımefendileri, Beyefendileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun inşallah. Tabi buruk bir bayram yaşıyoruz. Malumunuz Gazze’de, Filistin’de yaşanan olaylar içimizi burkuyor, acıtıyor. Ama İnşallah Allah bugünleri onların kurtuluşuna vesile etsin, Cenab-ı Allah kötülere fırsat vermesin. Bunları yapanları kahrı perişan eylesin inşallah. Hepimize düşen görevler var. Benden ne olur dememek lazım. Akıl ederek, düşünerek, omuz omuza istediğimiz hizaya getirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız uygulamış olduğu kararlarla, kısıtlarla inşallah bu sorunların çözülmesinde bir lider görevi yerine getirmeye devam ediyor. Ramazan Ayı içerisinde hem de seçimin denk gelmesiyle zor bir süreç yaşadık. Hem Ramazanın manevi iklimi dolayısıyla, Allah’ın yardımıyla seçimlerimizi bitirmiş olduk. Gerçekleşen sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimlerde teşkilatların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Her biri çok ciddi gayret ettiler. Gündüz yapılan programlar, sahurda, sonrasına taşan programlarla çok ciddi emekler verildi. Yürekten teşekkür ediyorum. Biz Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz ve ona yarenlik ediyoruz. Kuruluştan bugüne kadar yönetimler değişiyor ama arka planda kalan herkes görevini devam ettiriyor. Başka Geçmiş Dönem Başkanlarımız olmak üzere herkesle bir aradayız. Bizler hizmete talip oluyoruz. Makamı işgal etmek adına değil ,hizmet etmek için talip oluyoruz. Ak Parti belediyeciliği de hizmet ve eser belediyeciliği öğretti. Bizler de yolumuza devam ediyor olacağız. Bizleri görevlendirdiler. Biz de bu bilinçle İnegöl’ümüzde bütün çalışmalara devam ediyor olacağız. Yapılacak olan çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize yapılacağının an ve an takibini yapıyor olacağız. Bir taraftan da Bakanlıklarımızın desteğini İnegöl’ümüze kazandırabilmek için Kıymetli Milletvekilimizle beraber İlçe Başkanımızla, tüm kademelerimizle bunun çalışmalarını yürütüyor olacağız. Çok çalışmamız gerek, kol kola olmamız gereken bir süreç bekliyor bizi. Önümüzde tertemiz bir 4- 4,5 yılımız var. Bu zaman içerisinde kendi adımıza düşen ne varsa hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Biz Aziz Milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere fırsat vererek İnşallah bizlere güvenen, bu emaneti veren Milletimize teşekkür ediyoruz ve bizlere oy vermeyen, sandığa gitmeyen vatandaşlarımızın da yeniden güvenini kazanmak için yeniden güvenini kazanmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bayramınız mübarek olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. " ifadelerini kullandı.



Milletvekili Ayhan Salman “ Çok Değerli İlçe Başkanımızı, Belediye Başkanımızı, Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlarımızı, Önceki Dönem İlçe Başkanlarımızı, Teşkilatımızın her kademesini, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ramazan’ı Şerifi idrak eyledik. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları mübarek eylesin. Bayramınız da tebrik ediyorum. Seçim çalışmalarında da yorulduk İnşallah hepimiz için bayram gibi bayram olur. Tabi biz burada huzurlu bir şekilde olurken, İslam coğrafyasında başta Gazze’de olmak üzere bayramını kan, gözyaşı, ölüm ve açlıkla yaşayanlar var. Cenab-ı Allah’tan tez zamanda hayırlı ve sağlıklı bir ortama kavuşmalarını niyaz ediyorum. Her Müslümanın her insanın olduğu gibi bizim de içimizi burkuyor. İnşallah tekrar huzura kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Gazze konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın “one minute” süreciyle başlayan son dönemde de malum Marmara olayı yüzünden İsrail’e tek özür diletmiş lidere bile sanki Gazze konusunu önemsemiyormuş gibi bir algı oluştu. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın ciğerinin nasıl yandığının, gayretlerinin ne kadar çok olduğu bilgisine sahibimiz. Onları da onların yapmış olduğu iftiralarda baş başa bırakıyoruz. Seçimler konusu gayret ettik çalıştık. Ben şahidim. Hepinizden Allah razı olsun. Tüm teşkilatımızı alkışlıyorum. Hepimiz gayret ettik, mücadele ettik. Elhamdülillah İnegöl’ümüzde seçimleri kazandık. Gönlümüz daha yukarılarda bir oran olmaktı. Hedefimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de bizim evladımız, İnegöl’ümüzün evladı Alinur Başkanımızın devam etmesi yönündeydi. Ama nasip buymuş. Mevlana’nın dediği gibi “Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağzım, bugün yeni bir gün yeni şeyler söylemek lazım.” Biz bütün vatandaşlarımızın iradesine saygı duyuyoruz. Seçimleri kazanan bütün Belediye Başkanlarımızı ve Bursa’mızı tebrik ediyoruz. Bizim milletimizin vermiş olduğu oyları sorgulamak gibi bir durumumuz yok. Allah’ın izniyle biz çalışmalarımıza devam ederken, onların vermiş olduğu vaatleri, bir takım meseleleri de çok iyi takip edeceğiz. Onlar başarılı olsunlar diye gayret edeceğiz, fitne çıkarmadan, iftira atmadan. Milletvekilleri olarak Ak Parti liderliğinde Bursa’mızın bütün ilçelerinde Belediye Başkanı kim olursa olsun, İnegöl’ümüze en güzel hizmeti getirmek için devam edeceğiz, endişeniz olmasın. İnegöl Belediye Başkanımızda artık 5 yıllık ustalık döneminde hizmetler yapacak. Herkesin dualarıyla, önerileriyle, destekleriyle beraber çalışacağız. Çok daha güçlü bir dönem olacak, hiç endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızda olduğu süreçte önümüzde bu seçim sonuçlarında da doğru analiz edeceğiz, eksiklerimizi göreceğiz, vatandaşımızın mesajını doğru okuyacağız. Önümüzdeki süreçte te vatandaşımızdan notlar alarak çok daha başarılı bir netice alacağımıza ben yürekten inanıyorum. Bir miktar bizi hüzünlendiren bir netice oldu ama ben saflarımızın sıklaşacağını, daha da artacağını düşünüyorum. Birbirimizi kırma dökme zamanı değil, birbirimize destek verme zamanı. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. “ dedi.