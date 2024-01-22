İnegöl siyasi tarihinde adaylar ilk kez bu denli geç açıklanıyor. Seçimlere 70 gün kalmış olmasına rağmen AK Parti adayı henüz belli değil. Ancak bu hafta sonuna kadar İnegöl’ün adayı resmen açıklanacak.

O kadar çok kulis bilgileri var ki bugünlerde. Kime sorsam “AK Parti’nin adayı kesinlikle bu” diyor. Yani herkese mavi boncuk dağıtılmış. Eğer aday adayları yarışta kendilerini güçlü göstermek için bunu yapıyorlarsa ilk kez şahit olduğumuz değişik bir seçim dönemi yaşıyoruz. Yok eğer bunu AK Parti yapıyorsa sonuç açıklandıktan sonra neler yaşanacak bunu hep birlikte göreceğiz.

Ancak gelen kulis bilgilerini derleyip toparladığımda anlaşılan şu ki; 3 isim üzerinde kafalar epeyce karışmış gibi. Mevcut Belediye Başkanı Alper Taban 15 gün öncesine kadar yapılan anketlerde 1. çıkıyordu. Parti içi temayül yoklamalarında Rıdvan Kocaağa’nın ismi öndeydi. Ama İnegöl’ü yöneten STK’lar, dernekler ve birçok kesim, partinin en yetkili organlarına Yavuz Uğurdağ’ı önerdi. Baskılar anlaşılan o kadar arttı ki AK Parti anket çalışmalarını hızlandırdı.

Bir yandan AK Parti’nin eski ilçe başkanı Bülent Temelli’de projeleri ve çalışkan kimliği ile Belediye başkanlığına en çok yakıştırılan isimlerden biri olarak karşımıza çıktı.

Fakat dilden dile dolaşan 3 ayrı kulis var. Ve bu 3 ayrı ihtimal içerisinden aday netleştirilecek. Peki bu seçenekler hangisi?

1. Kulis, 10 aday adayı sayısı 4’e düşürüldü. Bu isimler Alper Taban, Yavuz Uğurdağ, Rıdvan Kocaağa ve Bülent Temelli

2. Kulis, aday adayı sayısı 3’e düşürüldü. Bu isimler Alper Taban, Yavuz Uğurdağ ve Rıdvan Kocaağa

3. Kulis, aday adayı sayısı 2’ye düşürüldü. Bu isimler Alper Taban ve Yavuz Uğurdağ.

Neyse ki bu sorunun cevabı en geç Cumartesi günü belli olacak. Çünkü AK Parti kaynakları İnegöl başta olmak üzere Bursa’nın tüm ilçelerinde ki başkan adaylarının en geç Cumartesi günü açıklanacağını duyurdu. Elbette ki bir davet olacak. Buda muhtemelen Perşembe ya da Cuma günü olacak. Yani bizler bu adayın kim olduğunu hafta içinde sizlerle paylaşmış olacağız.