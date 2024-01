Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Lider K.Güvenspor deplasmanda Kumyakaspor ile ikinci yarıya ‘Merhaba’ diyecek. Murat Kışkan ile anlaşan Osmaniyespor evinde lig üçüncüsü Orhangazi Çakırlıspor ile karşılaştı. Temsilcimiz 5 – 0’lık ağır bir yenilgi alarak play – off’tan şimdilik uzaklaştı. Akhisar Demirspor, İnegöl’de ligde tutunmaya çalışan Hamitlerspor’ u 3 – 0 gibi net bir skorla yenip sıralamada beşinci basamağa çıktı. Yeni hocası Kadir Hoca ile çıkışa geçen Akhisar Demirspor bu hafta Osmaniyespor orta sıralardaki Orhanelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Moralsiz Osmaniyespor, Bursa’da Hamitlerspor’u yenip çıkış arayacaktır.

B Grubu: Alanyurt Gençlik kendi sahasında ligde dördüncü sıraya yerleşen Nilüfer Kızılcıklıspor ile karşı karşıya geldi. Lider pek zorlanmadan maçı 6 – 2 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Mobilya Kurtuluşspor bu hafta BAY geçti. Bu hafta cumartesi günü grubun iki iddialı ekibi Alanyurt Gençlik ve Fethiye İdman Yurdu İnegöl Alanyurt Sahasında karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf play – off yolunda önemli bir eşiği atlatmış olacak. Kurtuluşspor, Sanayi Sahasında Orhangazi Gençler Birliği’ni konuk edecek. İlk maçı rakip 1 – 0 kazansa da esame listesindeki hata sebebiyle 3 puanı biz almıştık. Maçı daha da ilginç kılan rakip antrenör Erol Özmen’in 3 ay önce Kurtuluşspor antrenörü olması. Geçen sene Yunus Memiş’ten sonra Erol Özmen Mobilyaspor’un başın geçmişti. Bu yıl da Yunus Memiş, Erol Özmen’ den sonra Kurtuluşspor’un başına geçti.

C Grubu: Geçen hafta aldığı galibiyetle tekrar play – off için umutlanan Orhaniyespor, derbi maçında Bursa’ da Gençlergücü’nü 4 – 0 yendi ve haftalar sonra tekrar play-off potasına girdi. 7 – 8 hafta galibiyet yüzü göremediler, üzüldüler, yenildiler, kahroldular. Ancak hiç pes etmediler. Hep Melik Hocanın arkasında durdular, güvendiler, devam ettiler ve başarı geldi. Umarım bu çıkış sürer ve Kırmızı Beyazlıları play- off maçlarında boy gösterir. Lig ikincisi Orhaniyespor, Bursa’da aynı puandaki Fatihgücü ile karşılaşacak. İlk maçı temsilcimiz sahasında 4 – 1 kazanmıştı. Maalesef düşme potasına demir atan Gençlergücü evinde Bursa 1326 FK ile oynayacak.

1.Küme:

3.Grup: Hafta sonu Anadolu FK, İnegöl’de lider Panayırspor’u Yenice Sahasında misafir etti. Bu önemli maç 1 – 1 bitti. Cerrahspor ise Yenişehir’de Yolörenspor’u 4 – 2 yenerek takibini sürdürdü. Anadolu FK ligdeki 14. maçını Bursa’da lig dördüncüsü Hacivatspor’a konuk edecek. Cerrahspor bu hafta dinleniyor.

4. Grup: Bursa’da karşılaşan Yenicespor - Gençlergücü maçı 1 – 1 berabere bitti. Yenicespor bu hafta düşmeme mücadelesi veren Balkanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gençlergücü, orta sıralardaki Altınsabanspor’u konuk ediyor.