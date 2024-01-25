AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un İstanbul Projelerini açıkladığı toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “ İnanıyorum ki İstanbullular 31 Mart akşamı muradına erecek ve geleceğe daha güvenli bir şekilde yürüyecektir” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısına, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Şehir ile insan arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Şehri insan inşa eder, ancak aynı zamanda şehir de insanı inşa eder. Bu yüzden şehri ihya ve inşa edecek olanların zihin dünyası, gönül dünyası ve gelecek tahayyülü şehrin geleceğinde çok önemli yer tutar. Şehirde kalıcı izler bırakma arzusunda iseniz, temiz bir gönle, çalışkan bir fıtrata, derin bir kavrayışa ve vizyoner bir bakışa sahip olmak zorundasınız. Yine şehir, donuk ve stabil bir varlık düzlemi değildir. Şehir; yaşayan, nefes alan aynı zamanda büyüyen bir canlıdır. Yani şehir yaşam sahibidir. Şayet bir şehri yönetmeye talip iseniz; şehrin bütün bileşenlerini her zaman titizlikle takip etmeli, var olan sorunlarını çözmeli, gelecekte oluşabilecek sorunlarını şimdiden ön görmeli ve şimdiden tedbir almalısınız. Aksi durumda şehir yavaş yavaş önce durağanlaşmaya sonrasında donuklaşmaya ve nihayetinde karmaşaya doğru gider. Şehri; temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz. Şehri; açılan metro tünellerini kapatarak yönetemezsiniz. Şehri; Levazım tüneli neme lazım diyerek yönetemezsiniz. Şehri; kariyer planınıza kurban ederek yönetemezsiniz. Şehri; hakikatten kopuk algılarla yönetemezsiniz. Şehri ancak, ön görerek, çalışarak ve şehre vizyoner projeler kazandırarak yönetebilirsiniz” dedi.

“İstanbullular 31 Mart akşamı muradına erecek”

İstanbulluların 31 Mart akşamı muradına erecek ve geleceğe daha güvenli bir şekilde yürüyeceklerini ifade eden Kabaktepe, “Murat Kurum uzun yıllar şehrimize ve şehirlere dair çalışmalar yapmış, bütün şehirlerimizi kapsayan onlarca başarılı proje imza atmış, onlarca projeyi sıfırdan alarak nihayete erdirmiş deneyimli bir kardeşimdir. Bu cihetle sayın Kurum şehrimizin tarihinde iz bırakabilecek donanım, yetkinlik ve fıtrattadır. İnanıyorum ki İstanbullular 31 Mart akşamı muradına erecek ve geleceğe daha güvenli bir şekilde yürüyecektir” açıklamasında bulundu.

Her seçimin teşkilatla kazanıldığını kaydeden Kabaktepe, “Teşkilatım, bu seçimin kazanılacağına tam olarak inanmış ve seçimi kazanmak için bütün gücü ile çalışmalara başlamıştır. İşimiz vaktimizden çoktur. Gayretimiz İstanbul’un yeninden ehil ellere teslimi içindir. Gayretimiz sadece İstanbul içindir. Gayretimiz bütün İstanbullular içindir. İstanbul’umuzda 5 yıldır na-murat olan hemşerilerimizin 31 Mart akşamı ber-murat olacağını sizlere müjdeleyerek sözlerime son veriyorum” şeklinde konuştu.