ARDVENTURE Erkekler Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, İstanbul deplasmanında Beykoz Belediyespor’un konuğu oldu. Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf Bursa temsilcisi oldu.

Karşılaşmanın ilk devresinde ev sahibi Beykoz Belediyespor, oyunun kontrolünü elinde tutarak soyunma odasına 21–17 önde girdi. İkinci yarıda savunma ve hücumdaki etkinliğini artıran Nilüfer Belediyespor, bu devreyi 21–16 üstün tamamlayarak sahadan 38–37 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 16’ncı galibiyetini elde eden mavi-yeşilliler, puanını 34’e çıkararak zirve yarışındaki iddiasını korudu.

Nilüfer Belediyespor, ligin 20’nci haftasında yine deplasmanda sahaya çıkacak. Bursa ekibi, Rize temsilcisi Güneysuspor Kulübü ile karşılaşacak.