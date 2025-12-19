İnegöl Ovası’nda binlerce dönüm tarım arazisinin sulamasında önemli rol oynayan Babasultan Barajı’ndaki çekilme, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısına yönelik endişeleri artırdı. Son dönemde yağışların yetersiz kalması ve artan sulama ihtiyacının, barajdaki su seviyesinin düşmesinde etkili olduğu belirtildi.
Çiftçiler, barajdaki su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesinin ürün verimini olumsuz etkileyebileceğini ifade ederken, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ