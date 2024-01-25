İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün ikizlerini kucağına aldı. İkili, dünyaya gelen erkek bebeklere kendi babalarının adını verme kararı aldı. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

HERKESTEN DUA İSTEDİ

Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses, ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu açıklayarak takipçilerinden dua istedi. İbrahim Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.”