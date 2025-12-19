Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Fikriye Ö., eşi İlker Ö.'nün eve alkollü gelmesine sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Fikriye Ö., bir alt katta oturan ailesinin yanına gitti. Bu sırada evi yakarım diye sitem eden şüpheli koca, sigarayı yere attı.

Fakat bir süre sonra alevler kontrolden çıkınca 112 ekiplerini arayıp yardım istediler. Mahalleliyi ayağa kaldıran yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fikriye Ö., eşi İlker Ö.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafları gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.