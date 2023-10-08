Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği ve hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı. Kongrede oy kullanan Başkan Büyükkılıç, “AK Parti’miz ve ülkemiz için hayırlı olsun, daha müreffeh bir Türkiye için durmak yok yola devam” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’ne, Kayseri’den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçe belediye başkanları ve delegeler katılarak oylarını kullandı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede hitaplarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeni ile olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır. Bu sevda Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda Türkiye bin yılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda ecdadın emanetine sahip çıkma davasıdır. Bu sevda Iğdır’ın, Isparta’nın, İstanbul’un, İzmir’in, Kahramanmaraş’ın, Karabük’ün, Karaman’ın, Kars’ın, Kastamonu’nun, Kayseri’nin, Kırıkkale’nin sevdasıdır” diyerek 81 ili tek tek saydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Cumhur İttifakı kılavuzluğunda Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, hedeflerine ulaşacaklarının altını çizdi.

“TÜRKİYE İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Başkan Büyükkılıç, kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “AK Parti’mizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Kayseri teşkilatı olarak büyük bir çoşku ve heyecanla yerimizi aldık ve oyumuzu kullandık. AK Parti’miz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yıllardır olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemize hizmet etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışacak AK Kadrolarımız ile daha müreffeh bir Türkiye için durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.