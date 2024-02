Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Hotel Gold Majesty'de düzenlenen etkinlikte kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve birçok AK Parti Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Adayı da katılım gösterdi.

Çolak, sunumunda öne çıkan projelerini detaylı bir şekilde anlatarak, katılımcılara vizyonunu ve hedeflerini aktardı. Konuşma gerçekleştiren MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç "Bizler göreve gelir gelmez Nilüfer’i karış karış gezerek Nilüfer'in röntgenini çıkardık. Sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Nilüfer’ de değişimin şart olduğunu biliyoruz. Mızrak çuvala sığmıyor. Nedenleriyle çözümleriyle anlatma gayreti içerisindeyiz. İnşallah Celil Başkanımla birlikte Nilüfer’ i şeffaf belediyeciliğe kavuşturacağız." dedi.

Kürsüde konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan " Hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Belediye Başkanımız gerçekten seçime o kadar odaklanmış istekli ve hırslı ki onun peşinde koştururken genç yaşımıza rağmen yoruluyoruz. Bursa’nın en genç ilçe başkanı olarak göreve geldim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Nilüfer’ de girilmeyen sokak bırakmadık. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Kıymetli Nilüfer'e hakettiği belediyeciliği kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"İlçe başkanı hizmet etmek, meclis üyesi olarak hizmet etmek ve şimdi de sizin karşınıza belediye başkan adayı olarak gelmek beni son derece mutlu ediyor. Son 20 yılda dünyada, ülkemizde çok değişti. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak üzülerek görüyorum ki Nilüfer bu değişime son 20 yılda maalesef hayat uyduramadı. Ülkemizin yakaladığı gelişme ilçemizde aynı oranda yansımadı. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gündelik yaşama her geçen gün daha da etki ettiği yepyeni bir dünya var artık. Bunu hepimiz biliyoruz. Hayatın her alanda yerini almaya başlayan akıllı teknolojiler, yapay zeka kullanımlarının bir çığ gibi katlanarak büyümesi ve kent teknolojilerinin entegrasyonu, enerjinin üretimi ve depolanmasındaki akılalmaz değişimler geleceğin şehirlerine dair bize birtakım işaretler veriyor. Dolayısıyla şehirler dünyadaki hızlı değişime ayak uyduran, cesur, bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiren ve insan arasındaki organik ilişkiyi de asla göz ardı etmeyen insan öncelikli hizmet odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Biz buna gerçek belediyecilik vizyonu diyoruz. Hizmet ve eser siyasetinden taviz verilmeyen, teknolojik ve dijital yaklaşımlardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaların hayata geçirildiği, yerel hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ayrım gözetmeden ulaştırıldığı bir Nilüfer. Akıllı teknolojiler ve güncel yaklaşımlarını harmanlayarak başta ulaşım, trafik ve toplu taşıma olmak üzere problemlerine uygun, sürdürülebilir projelerin hayata geçirildiği bir Nülifer. Hizmet ve karar süreçlerinde her kamuoyunun talep ve görüşlerine başvurulan kamu kaynaklarının şehirde adil ve hakkaniyetli dağıtımının sağlandığı hemşehri hukukuna riayet edilen, hizmet kalitesinin her geçen gün yükseltilerek sürdürülebilirliğinin mümkün kılındığı bir Nilüfer. Ailelerin, kadınların, çocukların, gençlerin. Engellilerin, yaşlıların, gazilerin, şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetlerin merkezinde yer aldığı bir Nilüfer. Etkin Su Yönetimi için dönüşen veya yeni oluşturulan yaşam alanlarının yağmur suyu toplama noktaları gibi unsurlarla donatıldığı suya önem veren bir Nilüfer. Tehlike ve acil durum sırasında vatandaşlarımızın bir araya gelmesini sağlayan güven, yeni toplanma alanlarının muhtemel afet sahalarına yakınlık ve ulaşılabilirlik kriterleri bakımından en üst seviyede hazırlıklı olacak şekilde tasarlandığı bir Nilüfer. Şehrin ve toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayacak şehir, medeniyet ilişkisini göz ardı etmeyen, mevcut şehir dokusu ile ilişkisini devam ettirebilen, kültürel ve yeşil alan gerçekten örnek olan bir Nilüfer. Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin üretime katılımını. modellerinin geliştirildiği bir nilüfer. Kamusal mekan tasarımında özel gereksinimli bireylerin, çocukların, yaşlıların kısacası şehrin. sakinlerinin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak yaya hareketliliğini arttıracak, uygulamaların yaygınlaştırıldığı bir Nilüfer. Kadınların çalışma hayatına dahil kolaylaştırmak için kreşlerin bakım merkezlerinin ve mesleki eğitim imkanlarının da arttırıldığı bir Nilüfer. Kadınların yanı sıra engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grup. Üretken hale gelmesinin ve kendi istekleri doğrultusunda çalışma hayatına katılımlarının desteklendiği bir Nilüfer. Değerli Nilüferliler bu projenin hayata geçirilmesi için tabii ki sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kardeşlerim değişime hazır mısınız. Var mısınız değişime? "