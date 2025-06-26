15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, bu anlamlı haftada spor ve milli bilinci bir araya getiren ‘15 Temmuz U-11 Futbol Turnuvası’ düzenlendi. Vakıf Bera Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvaya 25 takım ve 400 sporcu katıldı. İki gün süren mücadeleler, çekişmeli maçlarla geçti. Final maçında 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarla kazanan Bursaspor şampiyon oldu. Çağlayan Spor ikinci, Kestel Genç Yetenekler Spor üçüncü, Fethiye İdman Yurdu ise dördüncü sırada yer aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti. Yılmaz, ilçede tesisleşme yatırımlarının sürdüğünü ve sporu tabana yayma hedefi doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 15 Temmuz’un hem devlet hem millet için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, turnuvanın kardeşlik, dayanışma ve milli birlik ruhunu sahaya yansıttığını ifade etti. Başkan, sporculara, hocalara ve ailelere teşekkürlerini iletti.