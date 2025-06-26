Tesisin yüzde 80’i tamamlandı. 5 bin 305 metrekarelik alana kurulan merkezde hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog ve terapi odaları, spor salonu, danışma birimi, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu bulunacak. Ayrıca yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil ve ahşap atölyeleri, düşünce ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans ve seminer salonları ile çocuk oyun alanları yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin engelli bireylerin sosyal, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti ve projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Bülten