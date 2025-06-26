Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bir köyün tehlike altında olduğu öğrenildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Dokuz köy mevkideki sarp bir dağda başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Bölgede bulunan 9 yaşındaki Mert Yardım’ın bölgede dumanları görüp hemen 112’ye bildirmesi sonrası bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekipler yangın bölgesine araç yolu olmaması nedeniyle havadan takviye isterken, bölgeye 4 adet yangın söndürme helikopteri gönderildi. Alevler hızla Kümbet Köyü Dumanlar mahallesi tarafına ilerken, ekipleri yangının büyümemesi için köy civarında 7 arasöz, 3 su tankeri ve 73 personelle büyük önlemler aldı.

Öte yandan. dün Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü’nde çıkan yangında 50 dekar alan zarar görmüştü.