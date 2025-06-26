Başkan İsmail Yıldırım mesajından şu ifadelere yer verdi;

“Değerli canlar. İnancımıza göre kutsal sayılan Muharrem ayının ilk günündeyiz. Yas-ı Matem orucumuz 26 Haziran Perşembe günü başlayacak, 7 Temmuz Pazartesi günü bitecektir. 12 gün boyunca tutulan oruçlarımız, İnegöl Cemevimizde tüm canlarımız ile lokmalarımız paylaşılarak açılacaktır. Muharrem ayında tutulan oruçlar ve tüm duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Muharrem ayının dünyamıza sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu ölümlerin, acıların yaşanmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir anlayış getirmesini, tüm insanlığa; barış, huzur ve mutluluk getirmesine de vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN