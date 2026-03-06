İHH İnegöl Temsilciliği tarafından yürütülen yardım organizasyonu kapsamında, Bangladeş’teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı ailelere yönelik çeşitli gelir temini ve insani yardım projeleri hayata geçirilecek. İnegöl’den 3 kişilik iş insanı ekibi de bölgeye giderek yardımları yerinde inceleyecek.

Çalışmalar kapsamında İnegöl’den bir ekip bölgeye giderek toplanan zekât ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH yetkilileri, yürütülecek projelerin sadece kısa vadeli yardımları değil, aynı zamanda Arakanlı ailelerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak sürdürülebilir destekleri de içerdiğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en büyük mülteci topluluklarından biri, bugün Bangladeş’te yaşam mücadelesi veriyor. Myanmar’daki sistematik zulümden kaçarak hayatta kalmayı başaran yaklaşık 3 milyon Arakanlı Müslüman, Cox’s Bazar’daki kalabalık ve yoksulluk içindeki kamplarda temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşıyor. 1942’den bu yana defalarca katliama uğrayan Rohingya Müslümanları, özellikle 2012, 2016 ve 2017’deki şiddet dalgaları sonrası kitlesel göçlerle Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Bu süreçte 300’den fazla köy yakıldı, binlerce insan hayatını kaybetti, on binlercesi evsiz kaldı. Bugün kamplarda yaşayanların %95’i gıda, su, sağlık ve barınma gibi yardımlara tamamen bağımlı durumda. Ancak 2025 itibariyle, uluslararası yardımların ciddi oranda kesilmesiyle sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel hizmetlerde büyük kesintiler yaşanıyor. Hayati alanlarda yeni bir insani kriz kapıda. Hayata tutunmaya çalışan bu insanların onurlu bir yaşam kurabilmeleri, ailelerini geçindirebilmeleri ve çocuklarına umut verebilmeleri için insani yardım ve kalkınma projelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu kapsamda İnegöl’den bölgeye 3 kişi gideceğiz. 2 iş insanımız ile birlikte toplanan zekatları ulaştıracağız inşallah.

Cox’s Bazar bölgesinde yaşayan Arakanlı mülteciler için başlattığımız proje kapsamında toplanan zekatlar ile 30 aileye 2’şer sağmal süt keçisi, yem ve saman verilecektir. Bu destek, ailelerin hayvancılık faaliyetlerini geliştirerek süt üretiminden gelir elde etmeleri ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarını amaçlar. Projeden 180 kişi yararlanacaktır. Aileler, elde ettikleri süt ve süt ürünleriyle ihtiyaçlarını karşılayıp sürdürülebilir geçim kaynağı oluşturacaktır inşallah.

Yoksulluğun ciddi şekilde yaşandığı Bangladeş’te, Cox’s Bazar mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı ailelere, kendileri ve çocukları için ekonomik katkı sağlamaları ve sosyal statülerini geliştirebilmeleri amacıyla dikiş makinesi hibe edilecektir. Proje kapsamında ailelere dikiş makineleri ile birlikte kumaş, metre, ip, makas gibi temel ekipmanlar da hediye edilecektir. Bu projeden toplamda 40 aile yararlanacaktır.

Gelir Temini Projeleri kapsamında Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Arakanlı mültecilere dağıtılacak olan sağmal inekler ile belirlenen ailelerin hane gelirine katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Uygulanacak olan bu proje kapsamında ailelerinin hem süt ve süt ürünlerinden faydalanması hem de bu ineklerin çoğalmasıyla hayvancılık yaparak hane gelirine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Uygulanacak projeden toplamda 120 kişi yararlanacaktır.

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde sık yağışlar yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Gelir Temini projeleri kapsamında Arakanlı Müslümanlara şemsiye dağıtılacaktır. Şemsiyeler, günlük yaşamda koruma sağlayarak ailelerin hayatını kolaylaştıracaktır. Bu yardımla halkın zorluklarının azaltılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır”

İHH yetkilileri, Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani krizin hafifletilmesi için yürütülen çalışmaların bağışçılar sayesinde mümkün olduğunu belirterek, hayırsever vatandaşları bu tür yardım projelerine destek olmaya davet etti. Özellikle zekât, sadaka ve bağışlarla gerçekleştirilen projelerin, mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hayatında kalıcı değişimler oluşturduğuna dikkat çekildi.

İnegöl’den yola çıkacak yardım heyetinin, toplanan zekât ve yardımları bizzat bölgeye ulaştırarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceği öğrenildi. Böylece hem insani yardım ulaştırılması hem de yürütülen projelerin yerinde takibi sağlanmış olacak.

Yetkililer, bu tür projelerin yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda mazlum coğrafyalarda yaşayan insanların yeniden ayağa kalkabilmesi için bir umut kapısı olduğunu vurguladı. İHH İnegöl Temsilciliği’nin, bundan sonraki süreçte de dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlar için çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.