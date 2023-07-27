AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve 2001-2023 yılları arasında MKYK Üyesi olarak görev yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir süre görüştü.

Aslen Nevşehirli olan Böhürler ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, Böhürler’e Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında bilgiler verdi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Kayseri Milletvekili seçilen Böhürler’e yeni görevinde başarılar dileyen Savran, konuk milletvekiline çini anfora hediye etti.

Milletvekili Böhürler ise, Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.