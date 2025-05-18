Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Özellikle Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği, ancak Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.