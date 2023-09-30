AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalara erken başladı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Şerifpaşa Camiinde bulunan çay bahçesinde halk ile buluşarak vatandaşları dinledi. Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik yaptığı çalışmalardan vatandaşlara bahsetti. Halkın taleplerini hep en üstte tutacağını belirten Yıldırım, "Önümüzde yerel seçimler var, öncelikle Bilecik ve Bozüyük belediyeleri AK kadrolara geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bizler yönetime halkın taleplerini ve refah seviyesini yükseltmek için geliyoruz’’ ifadelerini kullandı.