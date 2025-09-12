Vatanın huzuru ve güvenliği için canını feda eden kahraman şehidimiz Muhsin Aydemir, en yüce mertebeye ulaşırken, geride bıraktığı acı tüm milleti derinden etkiledi. Şehidin fedakârlığı ve aziz hatırası, ailesi başta olmak üzere tüm İnegöl halkının ve İnegöl İHH'nın da gönlünde yaşayacak.

İHH'dan Vefa Ziyareti

İnegöl İHH Yönetim Kurulu, şehidin babası İlhan Aydemir'i ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, Muhsin Aydemir'in gösterdiği fedakârlığın asla unutulmayacağı ve adının yaşatılması için bir proje başlatılacağı belirtildi.

İnegöl İHH Temsilcisi Turgay Demir, yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Muhsin Aydemir'in hatırası bizim için çok kıymetli. Bizlere huzur ve güven veren bu kahramanlarımızın adını yaşatmak adına, yurt dışında bir su kuyusu açacağız. Bu su kuyusu, Şehit Muhsin Aydemir'in ismiyle anılacak. Böylece hem şehidimizin ismini ebedileştirecek hem de susuzluk çeken insanlara kalıcı bir hizmet bırakmış olacağız dedi.