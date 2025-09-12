Çekmeköy Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlk şubesi büyük ilgi gören sosyal marketin 2’nci şubesi Merkez Mahallesi’nde, Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in katıldığı törenle hizmete açıldı.

İlk şubesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunan Sosyal Market projesi, Merkez Mahallesi’ndeki yeni şubesiyle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Belediye sistemine kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bu marketten kendi ihtiyaçlarına göre ürün seçerek temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

"Burada kimse mahcup olmayacak, kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Açılışta selamlama konuşmasını gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Sevgili komşularım, değerli dostlar, bugün burada hep birlikte halk için yapılan çok güzel, anlamlı bir hizmetin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Merkez Mahalle’mizde 2’nci sosyal marketimizi açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hatırlarsınız, ilk sosyal marketimizi Soğukpınar’da açmıştık. O gün demiştik ki; bu marketler komşularımızın yüzünü güldürecek. Bugün görüyorum ki ne kadar doğru bir iş yapmışız. İnsanımızın ihtiyacı olunca yan yana durması, dayanışması, paylaşması çok kıymetli. Bu markette ihtiyaç sahibi komşularımız gıdadan temizlik malzemesine, giyimden temel ihtiyaçlara kadar birçok ürünü ücretsiz şekilde alabilecek. Burada kimse mahcup olmayacak, kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Burada güler yüz var, paylaşmak var, kardeşlik var. Bizim bir hayalimiz var; Çekmeköy’de herkesin yüzünün güldüğü, kimsenin yatağa aç girmediği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği bir ilçe oluşturmak. Bu sosyal marketler de o hayalin bir parçası. Sevgili komşularım, biz bu yola ’Halkın belediyesi, halkın hizmetinde’ diyerek çıktık. Bugün burada hep birlikte görüyoruz ki doğru yoldayız. Bu market sizin marketiniz. Kapısı herkese açık. Buradan içeri girerken gönlünüz rahat olsun, çünkü bu hizmeti siz hak ediyorsunuz. Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi gelin, el ele verelim, bu dayanışmayı büyütelim. Birlikte güçlü, birlikte umut dolu, birlikte daha güzel yarınlara Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, yeni sosyal marketimizin Çekmeköy’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkez Mahalle Muhtarı Feride Çerkez, "Öncelikle mahallemize sosyal marketi kazandıran Orhan Başkanı’mıza çok teşekkür ederiz. Burası sosyal yardım alan vatandaşlarımız için büyük bir hizmet. Komşularımız, hazır kolilerle yapılan yardımlar yerine burada kendi ihtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapabilecekler. Hem ilçemize hem de mahallemize çok yakıştı" dedi.

Sosyal marketin açılışı; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve Merkez Mahallesi Muhtarı Feride Çerkez’in katılımıyla gerçekleşti.