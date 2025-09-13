Edinilen bilgiye göre, Baran U. yönetimindeki 34 LM 200 plakalı otomobil, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki petrol istasyonu arkasında drift yapan sürücü, polis ekiplerinin önünü kesmesi üzerine aracı bırakarak yaya halde kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovaladığı sürücü başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.



Sürücüye polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak ve Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan toplam 65 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücünün, ayrıca aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.