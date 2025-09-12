A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 yenerek 8’de 8 yaptı ve 24 yıl aradan sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam, finalde namağlup Almanya ile karşılaşacak.

Final'de Rakip Almanya

Türkiye'nin finaldeki rakibi, Finlandiya’yı 98-86 mağlup ederek final biletini alan Almanya oldu. Türkiye ile Almanya arasındaki final müsabakası, 14 Eylül'de oynanacak.

24 Yıl Sonra Finaldeyiz

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti aldı.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.