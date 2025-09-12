Balıkesir-Erdek Kapıdağ yarımadasında jandarma ekipleri damlama sulama yapılan tarlaya kenevir operasyonu düzenledi.

Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası kırsalında, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin kırsal bölgede gerçekleştirdiği aramada, modern damlama sulama sistemiyle yetiştirilen çok sayıda kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi. Tarım teknolojisinin yasa dışı amaçlarla kullanıldığı tarlada yapılan incelemeler sonucu, ekimle bağlantılı olduğu belirlenen M.Ş.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak halkın huzur ve güvenliği için benzer operasyonların artarak devam edeceği bildirdi.