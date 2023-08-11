AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa İl Teşkilat Başkanlığını ziyaret etti. Yerel seçimlerle ilgili toplantı yapan Yılmaz, Bursa’nın 2023 Genel Seçimler’de desteklerini hissettiklerini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmasında “Yerel yönetimlerde büyük rol alan, Samsun’un görsel anlamda altyapı ve üstyapısıyla ciddi yatırımlarla beslemiş değerli büyüğümüz Özhaseki başkanımızın Çevre Şehircilik Bakanlığı sonrasında Cumhurbaşkanımızın idareleriyle Genel Başkan Yardımcımız olarak hizmet vermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yeler Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise konuşmasında “Geride bıraktığımız 2023 genel seçimlerinde oyunu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanan, yoğun desteğini üzerimizde hissettiğimiz Bursalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 2023 seçimleri gerek yerel yönetimler anlamında belediyecilik hizmetleri olsun, gerekse merkezi hükümet yatırımlarının yansıması olsun aşkla, şevkle yapılan hizmet anlayışının sandığa yansıması neticesinde gerçekleşmiştir. Çalışmalarımızı ve hizmet anlayışımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beyefendinin yaptığı hizmetler ortada. Özellikle ön plana çıkan Kent Meydanı terminal hattı projesiyle gençlik merkezi, ana kucağı projeleri de şehre değer katmakta. Yine devam eden Emek Şehir Hastanesi ile hanlar bölgesi projesi ile şehrin katma değerini artıracak yatırımlara devam etmekte. Yapmış olduğu anlamlı projeler için teşkilat mensuplarımız karşısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi AK Parti belediyeciliğinden önce de Türkiye’de belediyecilikler vardı. Ama o belediyecilikler, o belediye anlayışı ideolojikti. Belediyeler siyasi partilerin siyasi karargahı halindeydi. Hatta illerde siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarının nerede olduğunu kimse bilmezdi. Çünkü siyasi işler de belediyelerde yapılırdı. AK Parti demek her zaman insanı merkez noktasında tutan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında olmak demektir. Bugün siyasi muhaliflerimizin icraatlarına baksak, ayağında çizme, kafasında kasket çamur içerisinde herhangi bir proje ile uğraşan olduğunu zannetmiyorum. Ama bizim arkadaşlarımızın hepsi bir mücadele bir koşuşturma içerisinde. Ak Belediyecilik halkın görüşlerini ön planda tutan bir belediyecilik anlayışıdır. Bizler Ak Belediyecilik hizmetlerimizle insanımızın konforunu yükselten projelerle yerel seçimlerde de oy isteyecek yüzümüz var. Bizler halkına hizmet eden Bursa’da olduğu gibi Bursalı hemşehrilerine nasıl daha fazla hizmet verebiliriz gayreti içerisinde olduk. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Muhalefet diyor ki çalışmalarımıza start verdik. Ben bunu çok anlamsız buldum. Siyaset amacıyla yerel seçimlere hazırlık yapıyorlarmış. Ben yerel yönetimlerde görevliydim bu göreve gelmeden önce. Arkadaşlar biz yerel seçime 2019, 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki gün yani 1 Nisan’dan beri çalışıyoruz. Yerel seçimlere 8 ay süre kaldı. Bu süreçte bize düşen mevcut belediye başkanlarımızı adil bir şekilde belirleyerek sürdüreceğiz. AK Parti büyük bir aile, biz kimseyi ötekileştirmeden adil bir şekilde hareket ederek bu süreci yöneteceğiz. 2024 yerel seçimlerine giderken her bir teşkilat mensubumuzun taşıdığı yükün bilincinde ve sorumluluğunun farkında olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.” ifadelerine yer verdi.