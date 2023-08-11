2. Lig ekibi Bursasspor zorlu lig maratonu öncesinde 3. Lig ekibi Kafkasspor ile hazırlık maçı oynayacak. Maç günü ve saati belli olurken, maçı canlı olarak yayınlayacak kanalda belli oldu. İşte ayrıntılar..

Yeniden kongre kararı alınan Bursasspor’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeniden başkanını seçecek olan yeşil beyazlı kulüpte sular bir durulmazken, gençlerden oluşan futbolcu ordusu ise 27 Ağustos’ta start alacak lige hazır hale gelmeye çalışıyor. İbrahim Yazıcı Özlüce tesislerinde süren çalışmalar hazırlık maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Bursasspor, İnegöl ekibi 3. Lig temsilcisi Kafkasspor’la özel bir maç yapacak.

Bu yıl Bal Liginde Şampiyon olarak tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkma başarısı gösteren Kafkasspor ise Afyon kampı öncesinde ki ilk hazırlık maçını yapmış olacak. Kafkasspor ilk resmi maçını 9 Eylül’de oynayacak. Zorlu lig öncesinde İnegöl ekibi de yeni transferlerini bu özel maçta ilk kez sahaya sürecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Bursa’nın 2 güzide ve renktaş kulübü arasında oynanacak maçın tarihi ise belli oldu. 2 takım arasındaki mücadele 13 Ağustos Pazar günü saat 17.30’da İbrahim Yazıcı Özlüce tesislerinde oynanacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Tesislerin seyirciye müsait olamaması nedeniyle maça her iki taraftarın seyircisi de alınmayacak. Maç dijital platformwww.superkanalsport.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İbrahim Uslu