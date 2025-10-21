AK Parti’nin gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında, katılımcıların yüzde 21,1’i yüksek enflasyonun nedenini “üretim yetersizliği” olarak belirtirken, yüzde 10,1’i sorunun temelinde “kötü yönetim” olduğunu ifade etti. Üçüncü sırada savaşlar yer alırken, enflasyonu doğrudan “AK Parti-İktidar-Hükümet başarısızlığı” şeklinde değerlendirenlerin oranı ise yüzde 4,7 olarak kaydedildi. Enflasyonun nedenleri arasında Merkez Bankası’nın faiz politikaları da dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla ilgili saha verileri, kamuoyundaki görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerini savunmasına rağmen, katılımcıların yüzde 41,9’u bu indirimlerin enflasyonu artıracağını düşünürken, yüzde 41,6’sı bunun aksini savundu. Bu durum, kamuoyunda belirgin bir görüş ayrılığına işaret etti.

Araştırma raporuna göre özellikle 35-44 yaş aralığındaki katılımcılar arasında faiz indiriminin enflasyonu tetikleyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 52,3 ile en yüksek seviyede yer aldı.

Katılımcılara, yüksek enflasyonun ana nedenleri soruldu. Ortaya çıkan veriler kamuoyu araştırmasına şöyle yansıdı: Yüzde 21.1’lik katılımcı ‘üretim yetersizliğine’ işaret ederken, bu oranı 10.1 ile ‘yönetimin kötü olması’ izledi. Yüzde 9.1’e göre dünyadaki savaşların da enflasyonu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi. Katılımcılar, “fazla tüketimin” de enflasyonu olumsuz etkilediğini yüzde 6.5’lik bir oranla gösterdi. Katılımcılar, enflasyonun nedenlerinden bir tanesini de yüzde 4.7’lik bir oranla “AK Parti-İktidar-Hükümet başarısızlığı” olarak gösterdi.

Bu veriler doğrultusunda katılımcılara “ekonomi yönetimine duyulan güven” de soruldu. Toplumun ekonomi yönetimine olan ortalama güven puanının, Ağustos ayında 2,25 iken Eylül ayında 2,12’ye düştüğü vurgulandı.

Güvendeki bu düşüşle birlikte, “ekonomi yönetimine güvenmiyorum” diyenlerin oranının da yüzde 27,6’dan yüzde 38,7’ye yükseldiği tespit edildi.