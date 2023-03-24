AK Parti'de, 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 22 Mart’ta saat 17.00'de sona erdi. AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak. Adaylar temayül yoklamasına hazırlıklarını devam ettirirken, AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için İnegöl’den 18 isim başvuruda bulundu.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Bu komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek.

BAŞVURU AİDATLARI DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Şu ana kadar Bursa’da 250, Türkiye genelinde ise 6 bini aşkın milletvekili aday adaylığı başvurusunun olduğu AK Parti'de, başvuru aidatları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kullanılmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatırıldı. Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve gençler için 10 bin lira, engelliler için de 5 bin lira olarak belirlenmişti.

BURSA’DA BAŞVURU 250’Yİ GEÇTİ

Milletvekili aday adaylığı başvurularını AK Parti yine rekorla kapattı. Özellikle Bursa’da başvurular 250’yi buldu. Bu, hiç de küçümsenecek rakam değil. Bununla birlikte AK Parti’nin aday listelerine yönelik geleneksel yöntemi olan temayül de 25 Mart Cumartesi günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde saat 10.00-16.00 arası yapılacak. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Konya Milletvekili Halil Etyemez’in gözlemci olarak gelecekleri temayülde il ve ilçe yönetim kurulları, Kadın ve Gençlik kolları yönetimleriyle mahalle temsilcileri tercih ettikleri adaylar için oy kullanacaklar.

İNEGÖL’DE 18 BAŞVURU

Adaylar temayül yoklamasına hazırlıklarını devam ettirirken, AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için İnegöl’den 18 isim başvuruda bulundu. AK Parti’den başvuruda bulunan isimler ise şu şekilde; Ayhan Salman, Adem Demirel, Naci Köseoğlu, Vildan Yılmaz Gürel, Mehmet Önem Bozoğlu, Semih Gülerer, Oğuzhan Uslu, Halil Alımlı, Fatih Nuri Kaya, Erdin Topal, Mehmet Yurttan, Oğuzhan Mehmet Öter, Asuman Akçay Sakallı, Haydar Cerrah, Yüksel Okşak, Nedim Bayram, Serdar Nalcı ve İsmail Özkan.