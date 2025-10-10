Harmancık İlçe Başkanlığına Serdar Yılmaz, Büyükorhan İlçe Başkanlığına ise Ömer Arı atandı. ‎AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, atamaların ardından birlik ve hizmet vurgusu yaparak, “Her zamanki gibi hep birlikte ilk günkü heyecanımızla şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

‎Başkan Gürkan açıklamasında, “Teşkilatımızla yaptığımız temayülün ardından Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızda gerçekleştirilen mülakat ve değerlendirmeler neticesinde Harmancık İlçe Başkanlığına atanan Serdar Yılmaz’a ve Büyükorhan İlçe Başkanlığına atanan Ömer Arı’ya yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Bursamıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

‎ANKARA PROGRAMINDA BURSA TEMASLARI

Ankara programı kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’yı ziyaret eden ve ardından Bursa milletvekilleriyle Gazi Meclis’te bir araya gelen İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa heyeti temsilcileri, teşkilat çalışmaları ile birlikte Bursa’da yürütülen ve planlanan projeleri de istişare ettiler.

Başkan Gürkan ve Bursa Milletvekilleri, TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de ziyarette bulunarak ulusal ekonomi ve kalkınma politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

İl Başkanı Gürkan yeni ilçe başkanları ile beraber, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile birlikte, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Teşkilat Sorumlusu Selman Özboyacı, Genel Merkez Bursa İl Koordinatörü Şahin Tin ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin’i de ziyaret etti.

"‎TEŞKİLATIMIZLA DAHA GÜÇLÜ BİR BURSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

‎Yoğun bir ziyaret programıyla geçen Ankara temaslarını değerlendiren İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat birlikteliğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

‎“AK kadrolar inancını davasından, gücünü milletinden alır. Her bir ilçemiz ise davamızın en güçlü halkalarıdır. Yeni görevlendirmelerle birlikte teşkilatımızın enerjisini ve sahadaki gücünü daha da artıracağız. Milletimizin beklentileri doğrultusunda, Bursamız için Türkiyemiz için daha da artan bir motivasyonla çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle destekleriyle her zaman bizlere güç veren Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala’ya, Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş ile değerli Başkan Yardımcılarımıza ve kıymetli milletvekillerimize yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum”