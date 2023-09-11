Ak Parti MKYK Üyesi Bursa Milletvekili Ayhan Salman beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve AK Parti Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığını ziyaret etti.

Yeni adli yılın başlaması nedeniyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Aydın’a gerçekleştirilen ziyaret samimi bir havada gerçekleştirildi.

Ziyarette yapılan çalışmalar ve taleplerinde dile getirildiği öğrenilirken, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Yeni Adli Yılın Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, avukatlarımıza, adliye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.