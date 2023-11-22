Antalya’nın Serik Belediyesinin Başkanı Ak Partili Enver Aputkan, partiden istifa ettiğini açıkladı. Enver Aputkan, istifa sonrasında yaptığı açıklama ile kapak süreci bağımsız olarak geçireceğini dile getirdi.

İstifa ettikten sonra açıklama yapan Enver Aputkan, bu kararın kendi tercihi olduğunu ve bundan sonra da bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Peki Enver Aputkan açıklamalarda ne dedi?

İstifa kararı alan ve istifa eden Aputkan, “Bu benim tercihim” dedi ve açıklamasında şunlara yer verdi;

“Ben sessiz çoğunluğa inanan bir kişiyim. Bu yaptığım işi benden daha iyi yapacak birisi varsa Mevla’m ona nasip etsin.

Benim hiç bir şekilde kırgınlığım falan yok. Partilerin bir tercihi vardır. Bunları tamamen normal karşılamak gerek. Kişilerinde tercihleri vardır. Bu aldığım karar da benim tercihim. Ben bundan sonra bağımsızlığı da yaşamak istiyorum. Bundan sonra da ne olur, Mevla’m ne eylerse güzel eyler” ifadelerine yer verdi.