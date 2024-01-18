Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylarımızı şimdi tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyorum" diyerek 48 belediye başkan adayını alfabetik sırayla duyuruyor.

İŞTE O İSİMLER:

ADANA: FATİH MEHMET KOCAİSPİR

ADIYAMAN: ZİYA POLAT

AFYONKARAHİSAR: HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY

AĞRI: MEHMET SALİH AYDIN

AKSARAY: EVREN DİNÇER

AMASYA: MEHMET UYANIK

ANTALYA: HAKAN TÜTÜNCÜ

ARDAHAN: YUNUS BAYDAR

BATMAN: ADİL SEBATİ CEYLAN

BAYBURT: METE MEMİŞ

BİLECİK: MUSTAFA YAMAN

BOLU: MUHAMMED EMİN DEMİRKOL

BURDUR: MEHMET ŞİMŞEK

ÇORUM: HALİL İBRAHİM AŞKIN

DİYARBAKIR: MEHMET HALİS BİLDEN

GAZİANTEP: FATMA ŞAHİN

GÜMÜŞHANE: ERCAN ÇİMEN

HAKKARİ: İSMET ÖLMEZ

HATAY: MEHMET ÖNTÜRK

IĞDIR: ÜLKÜ ÖCAL

KAHRAMANMARAŞ: FIRAT GÖRGEL

KARABÜK: ÖZKAN ÇETİNKAYA

KARAMAN: MEVLÜT AKGÜN

KAYSERİ: MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

KIRIKKALE: MEHMET SAYGILI

KIRŞEHİR: OSMAN ARSLAN

KİLİS: REŞİT POLAT

KONYA: UĞUR İBRAHİM ALTAY

KÜTAHYA: KAMİL SARAÇOĞLU

MALATYA: SAMİ ER

MARDİN: ABDULLAH ERİN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız. Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız

HEDEFİMİZ MUHALEFETİN ELİNDEKİ BELEDİYELERİ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAK

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız.

Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır.

Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz.

Rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmalıyız. Belediyelerimizi Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyeye getirmeliyiz. Kararlılıkla çalışıp farkımızı ortaya koyacağız. İnsanlarımıza hiçbir şey vermedikleri halde, ideolojik körlüklerin arkasına saklanıp koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız.

Biz geceli gündüzlü çalışma ile milletin kalbine girenlerden olduk. Kim siyaset yolu ile gelinen makama bakmıyorsa AK Parti onun için doğru kapı değildir. 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz.

'TERÖRİSTAN PROJELERİNİ BOZDUK'

Ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan kaos çıkararak, ekonomik krizler çıkararak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları sürüyor. FETÖ'nün 17-25 aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Millete çarpınca bedel ödetmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmek istediler. Bu maskeyi düşürünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Eğittikleri teröristlere bir teröristan kurdurmaya çalıştılar. Projelerini bozduk. Sınır ötesindeki birliklere yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelenler bu tablodan bağımsız değildir. Her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Bizi korkutup yıldıracaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar ama bunlar ne Türk milletini ne de bir evladı olarak bizi tanıyor.

BİZİ TESLİM ALAMAYACAKLAR

Bize asla geri adım attıramayacaklar. Hedefimizden döndüremeyeceklerdir. Bizi teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin hizaya getirilemeyecek ülke olduğunu öğrenecekler. Bunu 85 milyon olarak beraber başaracağız. Bir tarafta emperyalistler varken, bir taraftan beşinci kol elemanları var. Hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, çizgisi olmayan muhterislerle karşı karşıyayız. Ülkemizin ikinci büyük partisi CHP maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyundu. Bölücü örgüt güdümünden çıkamayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun son sahnesidir.

CHP TERÖRE TERÖR DİYEMİYOR

Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Teröre terör, teröriste terörist dahi diyemiyorlar. Milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorlarsa CHP de DEM tarafından rehin alınmıştır. 28 şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun parçasıdır. İçinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'de belki işe yarıyordu ama artık milletimizin karnı tok bunlara.

31 Mart'ta aynı zamanda Özgür efendiyi de esaretten kurtaracağız.

O SİZİN CİBİLİYETİNİZDE VAR

Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkı sarılacağız. Parlamentoda çıkmış biri, benim grup başkan vekilim Leyla hanıma bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız.

17 defa milletimizin terazisine çıktık. Projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı paylaştık. Milleti seçimden seçimden hatırlayanlarla aynı safta olmadık. Seçim dönemi bizim için milletimizle gönül bağını artırdığımız özel dönemlerdir.

Adaylarımız kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak. 31 Mart'a kadar devam edeceğiz ve sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacağız.

Toplumun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. İcraatla, vizyonla milletimizin karşısına çıktık. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın heyecanı içindeyiz. Adaylarımızdan seçim beyannamemizden her işimizi milletin görüşünü alarak yürütüyoruz. Milletimiz neyi uygun gördüyse onu hayata geçirmenin derdindeyiz. Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanma yolu ise seçimi gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. En fazla biz çalıştık, sahayı biz domine ettik. Vatandaşa oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden olmadık. Kibri ve böbürlenmeyi yanımıza yaklaştırmadık. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz. Toprak gibi olacağız tevazuda. Vizyonumuzla da rakiplerimize fark attık.

MHP'Yİ DESTEKLEYECEĞİMİZ YERLERDE DE AYNI ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ

Kimseyi çantada keklik olarak görmeyeceksiniz. Kimse tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Her vatandaşımızın kapısını çalmak zorundayız. Zihnini ve kalbini yeniden kazanmalıyız. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP'yi destekleyeceğimiz yerlerde de aynı azim ve şevkle çalışacağız. Cumhur'da ayrım asla olmayacak. Unutmayı en iyi seçim çalışması halkın içinde olmaktır. Medya ve sosyal medya önemli ama asla gönüller kazanmanın yerini tutmaz. Sokakta varlık göstermeden siyaset yapılmaz. Asıl yük belediye başkan adaylarımızın üzerindedir. Daha fazla emek vermekle mesullerdir. Bunları başarınca muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer vbizim olacaktır. Yeter ki işimizi hakkı ile yapalım. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Buradaki tüm arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum.