AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre süreci, bugün gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongre ile sona eriyor.

Kongrede ana slogan olarak "Adında AK, ışığında istikbal" belirlendi ve 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Ayrıca, etkinlikte AK Parti'nin yeni şarkısının tanıtılmasının yanı sıra bir kısa film gösterimi de yapılması planlanıyor.

MKYK listesi belli oldu

Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllar top koşturmuş ve kariyerinin son döneminde Fenerbahçe’de forma giymiş dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, AK Parti MKYK listesine dahil oldu. Özil’in bu listeye girmesi, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sinan Akçıl: Şarkıcı ve besteci olarak tanınan Sinan Akçıl, MKYK listesine giren bir diğer isim oldu. Akçıl’ın siyasete atılması ise kamuoyunda sürpriz bir gelişme olarak karşılandı.

Kürşat Zorlu: Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti’ye katılan Kürşat Zorlu, MKYK listesine girmeyi başaran bir diğer isim oldu. Zorlu’nun kısa sürede AK Parti’nin yönetim kadrosunda yer alması dikkatleri üzerine çekti.

Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun: Dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un AK Parti MKYK listesine dahil edilmesi dikkatleri çekti. Anayasa hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yazıcı Özbudun’un AK Parti’ye katılması, siyasi kulislerde geniş bir yankı uyandırdı.

Yeni MKYK listesinde, AK Parti'nin tecrübeli isimlerinin yer almaması dikkat çekti. Parti içinde önemli görevlerde bulunmuş bazı isimlerin listede yer almaması, şaşkınlıkla karşılandı.

Eski Başbakan ve AK Parti’nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım, MKYK listesinde yer almazken, bir diğer önemli isim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da listede bulunmadı. Bursa'dan ise Efkan Ala, Önder Matlı ve Büşra Koyuncu listede yer aldı.